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سيدات منتخب الطائرة جلوس تشكو البارالمبية لرئاسة مجلس الوزراء

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سيدات منتخب الطائرة جلوس تشكو البارالمبية لرئاسة مجلس الوزراء سيدات منتخب الطائرة جلوس تشكو البارالمبية لرئاسة مجلس الوزراء

>أسماء عمر

أكدت منى عثمان لاعبة منتخب لسيدات الكرة الطائرة جلوس، أن اللاعبات ستتقدمن بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل صباح الغد، بسبب مماطلة اللجنة البارالمبية فى رفع الإيقاف عن اللاعبات وعدم اتخاذ وزارة الشباب والرياضة موقفا حاسما مع مماطلة اللجنة.

 

وذكرت اللاعبة أن هناك ما يقرب من 15 ناديا سيتقدمون بمذكرة أيضا ضد مجلس إدارة اللجنة البارالمبية إلى رئيس الوزراء بعد أن ألغت اللجنة الاجتماع التأسيسى الذى نظمته الأندية تحت مظلة الشباب والرياضة.

 

وأكدت اللاعبة أن تعنت اللجنة ومماطلتها فى رفع الإيقاف مع عدم تدخل وزارة الرياضة أدى لحرمان اللاعبات من المشاركة فى بطولة الدورى الأمر الذى يستدعى إلغاء البطولة فى حالة إدانة مجلس إدارة اللجنة البارالمبية.

 

وكانت اللجنة قد قررت إيقاف 6 لاعبات من أساسيات وهن منى محمد عثمان ورجاء حسين سيد ونورا عبد الحليم وإسراء أحمد إسماعيل ودنيا ناصر فتحى ورانيا صلاح عبد العزيز، وتقدمت اللاعبات بشكوى إلى وزارة الرياضة للتظلم من عدم الإيقاف وقامت الوزارة بتشكيل لجنة للبت فى الأزمة.

 

وأوصت اللجنة برفع الإيقاف عن اللاعبات فى العشرين من ديسمبر الماضى إلا أن البارالمبية لم تلتزم بالموعد المحدد ولم تتدخل الوزارة لإنصاف اللاعبات.


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مصر 365

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