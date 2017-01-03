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شاهد.. رسالة إدارة البلدية للاعبين قبل ديربى المحلة

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شاهد.. رسالة إدارة البلدية للاعبين قبل ديربى المحلة شاهد.. رسالة إدارة البلدية للاعبين قبل ديربى المحلة

>الغربية - محمد غنيم

قامت إدارة بلدية المحلة برئاسة الدكتور محمد الشافعى، برفع لافتات ضخمة داخل استاد بلدية المحلة قبل مباراة فريقها أمام غزل المحلة فى الأسبوع الثالث عشر بدورى القسم الثانى، وذلك للتشجيع على الروح الرياضية بين لاعبى الفريقين قبل انطلق مباراة الفريقين فى دورى القسم الثانى.


>وحملت اللافتة التى رفعها مجلس إدارة البلدية عبارة "الغزل والبلدية أيد واحدة"، فى إشارة إلى أن الرياضة رسالة محبة وتسامح للجميع.


> يذكر أن المباراة يقودها تحكيميا محمود معروف الحكم الدولى ويساعده طاقم تحكيم دولى فى الوقت، الذى فرض فيه الأمن حصارا أمنيا حول استاد البلدية منعا لأى اشتباكات بين الجماهير.

 


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