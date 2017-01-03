قاعتان جديدتان بأسماء علماء قسم الآثار بجامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وافق مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور صفا محمود القائم بعمل رئيس الجامعة على تسمية قاعتين بكلية الآثار بأسماء العلماء الأجلاء أبناء الجامعة الدكتور محمد عبد الستار والدكتور عبد الرحمن عبد التواب.

وقال الدكتور عبد الناصر ياسين عميد الكلية أن القاعة الاولى سميت باسم الدكتور محمد عبد الستار أحد أبرز علماء الآثار الإسلامية وصاحب مدرسة علمية مرموقة والذى تبوأ رئاسة القسم، وعمادة كلية الآداب بجنوب الوادى بالإضافة إلى عمادة آداب سوهاج ونائبا لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والقاعة الثانية فقد سميت باسم الراحل الدكتور عبد الرحمن عبد التواب وهو مؤسس قسم الآثار الإسلامية واحد أبرز علماء المجال كما أنه أشرف على رسائل الماجستير والدكتوراه لجيل الرواد بالقسم وقد ظل طوال حياته راعيا وداعما للقسم وأعضائه.