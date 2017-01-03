تجديد حبس 3 أشخاص اغتصبوا ممثلة مغمورة تحت تهديد السلاح بالطالبية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، حبس 3 أشخاص اغتصبوا ممثلة مغمورة داخل شقتها بمنطقة الطالبية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليها لإرفاقه لملف القضية تمهيدًا لإحالتها للمحاكمة العاجلة.

تلقى الرائد مصطفى خليل، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بلاغًا من ممثلة مغمورة، أفادت فيه بأنها تقيم بمفردها بشقة بمنطقة الطالبية، وأنها فوجئت بــ4 أشخاص يكسرون باب شقتها وهددوها بسلاح نارى ثم تناوبوا اغتصابها واستولوا على بعض المتعلقات من شقتها وفروا هاربين.

وبتكثيف التحريات تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين، وبإعداد كمين لهم تم القبض على 3 من الجناة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واستهدافهم المجنى عليها لعلمهم أنها تقيم بمفردها.