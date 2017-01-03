أخبار عاجلة

تصريح باولو ديبالا بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين -
بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين -
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة -
بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة -
مساء dmc - أسامة كمال لطلاب ثانوية عامة: "بتسمتعوا بالتعليم ولا شر لا بد منه ؟ بلاش إجابة نموذجية" -
عارضة أزياء تسقط على الأرض.. ولكن يحدث ما لا تتوقعه.. فيديو -
مساء dmc - أسامة كمال: "عايزين الإمتحانات شكلها إيه ؟ اختار وصح وغلط .. مش عايزين إستعانة بصديق" -
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات -
مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الداخلية السعودية" تشيد بإحباط السلطات المصرية تهريب 7 ملايين قرص مخدر

Google+ Print
"الداخلية السعودية" تشيد بإحباط السلطات المصرية تهريب 7 ملايين قرص مخدر "الداخلية السعودية" تشيد بإحباط السلطات المصرية تهريب 7 ملايين قرص مخدر

>كتب - أحمد جمعة

أشادت وزارة الداخلية بتمكن الجهات المختصة فى من ضبط أفراد إجرامية قامت بالتخطيط لتهريب سبعة ملايين من أقراص الإمفيتامين والأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبى إلى المملكة العربية السعودية، بتمريرها عبر الأراضى المصرية.

 

وقال المتحدث الأمنى باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركى إنه: "فى إطار متابعة الجهات الأمنية المختصة للنشاطات الإجرامية التى تستهدف المملكة بالمخدرات وإحباطها بالتنسيق والتعاون مع الجهات النظيرة فى الدول الشقيقة والصديقة؛ وبناء على ما توفر من معلومات مشتركة مع الجهة المختصة فى جمهورية مصر العربية عن قيام شبكة إجرامية بالتخطيط لتهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين والأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبى إلى المملكة بتمريرها عبر الأراضى المصرية، وتمكنت الجهة المختصة بجمهورية مصر العربية من ضبطها قبل شروعهم فى تهريبها إلى المملكة".

 

وأضاف: "اتضح أنها مكونة من سبعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وثمانين ألف قرص إمفيتامين (كبتاجون) مخدرة، وعدد 432 ألف قرص خاضعة لتنظيم التداول الطبى، والقبض على المتورطين فيها وعددهم خمسة أشخاص".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة