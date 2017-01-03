"الداخلية السعودية" تشيد بإحباط السلطات المصرية تهريب 7 ملايين قرص مخدر

كتب - أحمد جمعة

أشادت وزارة الداخلية السعودية بتمكن الجهات المختصة فى مصر من ضبط أفراد شبكة إجرامية قامت بالتخطيط لتهريب سبعة ملايين من أقراص الإمفيتامين والأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبى إلى المملكة العربية السعودية، بتمريرها عبر الأراضى المصرية.

وقال المتحدث الأمنى باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركى إنه: "فى إطار متابعة الجهات الأمنية المختصة للنشاطات الإجرامية التى تستهدف المملكة بالمخدرات وإحباطها بالتنسيق والتعاون مع الجهات النظيرة فى الدول الشقيقة والصديقة؛ وبناء على ما توفر من معلومات مشتركة مع الجهة المختصة فى جمهورية مصر العربية عن قيام شبكة إجرامية بالتخطيط لتهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين والأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبى إلى المملكة بتمريرها عبر الأراضى المصرية، وتمكنت الجهة المختصة بجمهورية مصر العربية من ضبطها قبل شروعهم فى تهريبها إلى المملكة".

وأضاف: "اتضح أنها مكونة من سبعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وثمانين ألف قرص إمفيتامين (كبتاجون) مخدرة، وعدد 432 ألف قرص خاضعة لتنظيم التداول الطبى، والقبض على المتورطين فيها وعددهم خمسة أشخاص".