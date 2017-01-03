النيابة تحيل 79 من ألتراس أهلاوى إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الشغب

الإسكندرية - هناء أبو العز

أحالت نيابة استئناف الإسكندرية، برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن، اليوم، الثلاثاء، 79 من أعضاء ألتراس أهلاوى، إلى محكمة جنح برج العرب، وتحديد موعد لجلسة عاجلة، للنظر فى اتهامهم بإثارة الشغب والفوضى، والإتلاف فى مباراة فريقى الأهلى والوداد المغربى الذى أقيم منذ أشهر فى استاد برج العرب.

وكانت محكمة جنح العامرية، أصدرت قرارها منذ أشهر بإخلاء سبيل المتهمين بكفالات مالية قدرها 15 ألف جنيه لكل منهم، وتم متابعة القضية حتى إحالتها.

ويواجه المتهمون، اتهامات الإتلاف وإطلاق الشماريخ والألعاب النارية، ورشق جنود الأمن المركزى بالحجارة، والتعدى على أفراد الشرطة.