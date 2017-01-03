البورصة تربح 4.5 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 4.5 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى 602،857 مليار جنيه، وسط ارتفاع جماعي من كافة المؤشرات- باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة- مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

وارتفع مؤشر “إيجى إكس 30″ بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 12425 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 1950 نقطة، وقفز مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 1.24% ، ليغلق عند مستوى 12543 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 464 نقطة، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 1105 نقطة.