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طرح الأغنية الدعائية لبرنامج «قعدة رجالة» على «يوتيوب»

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طرح الأغنية الدعائية لبرنامج «قعدة رجالة» على «يوتيوب» طرح الأغنية الدعائية لبرنامج «قعدة رجالة» على «يوتيوب»

أرشيفية_ مقدمي البرنامج

كتبت -إنجي لطفي

أطلقت القناة الرسمية لشركة S Productions على موقع “يوتيوب” الأغنية الدعائية الخاصة ببرنامج “قعدة رجالة”، الذى يعرض قريبًا على شاشة قناة الفضائية.

ويجمع البرنامج بين نجوم العرب الثلاثة الأردني  إياد نصار، والسوري مكسيم خليل، والمصري شريف سلامة،  في تعاونهم الأول وأولى تجاربهم في تقديم البرامج التليفزيونية.

الأغنية الدعائية للبرنامج، هي دويتو غنائى يجمع بين نجمى الغناء الشعبي أحمد شيبة و أمينة، ومن كلمات أمير طعيمة، وألحان  ياسر نور،  وتوزيع توما، وتعبر الأغنية عن الخلاف الدائم بين الرجال والنساء.

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