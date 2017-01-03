اتحاد الغرف التجارية يرفض الغلق الجزئي للصيدليات

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية رفضه التام لقرار نقابة الصيادلة بالغلق الجزئي للصيدليات بدءًا من منتصف يناير الجاري اعتراضا على عدم تطبيق قرار الرقم 499 الصادر في يوليو 2012 الخاص بتطبيق هامش الربح الصيدلي.

وأشار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية خلال الملتقى الأول لأصحاب الصيدليات, والذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة الصيدليات إلى أننا لم ولن نسمح بحرمان أبناء مصر من السلع والخدمات الأساسية وهو الدور الأساسي لمنتسبينا الذين يشكلون أكثر من 86% من الناتج المحلي الإجمالي و80% من التوظيف و100% من الصادرات.

وأضاف أن مشاكل منظومة من منتج ومستورد وموزع وصيدليات تحل بالحوار العلمي الموضوعي من خلال التنظيم الشرعي لهم جمعيا وهي الغرف التجارية واتحادها العام منوها إلى أنه يجب ألايتحملها المواطن بحرمانه من حقه افى الدواء.

وأوضح الوكيل أن أولويات المصلحة في المرحلة الحالية تركز على الإصلاح وإقامة ثورة تشريعية تنقلنا إلى مصاف الدول الجاذبة للاستثمار بتشريعات حديثة متوافقة مع الواقع العالمي يصاحبها ثورة إجرائية تفعل التشريعات الجاري تحديثها وتكسر الروتين وتحرك الأيادي المرتعشة وتوفر الوقت والجهد وتحقق الشفافية.