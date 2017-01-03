أخبار عاجلة

تصريح باولو ديبالا بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين -
بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين -
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة -
بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة -
مساء dmc - أسامة كمال لطلاب ثانوية عامة: "بتسمتعوا بالتعليم ولا شر لا بد منه ؟ بلاش إجابة نموذجية" -
عارضة أزياء تسقط على الأرض.. ولكن يحدث ما لا تتوقعه.. فيديو -
مساء dmc - أسامة كمال: "عايزين الإمتحانات شكلها إيه ؟ اختار وصح وغلط .. مش عايزين إستعانة بصديق" -
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات -
مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

اتحاد الغرف التجارية يرفض الغلق الجزئي للصيدليات

Google+ Print
اتحاد الغرف التجارية يرفض الغلق الجزئي للصيدليات اتحاد الغرف التجارية يرفض الغلق الجزئي للصيدليات

اتحاد الغرف التجارية

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية رفضه التام لقرار نقابة الصيادلة بالغلق الجزئي للصيدليات بدءًا من منتصف يناير الجاري اعتراضا على عدم تطبيق قرار الرقم 499 الصادر في يوليو 2012 الخاص بتطبيق هامش الربح الصيدلي.

وأشار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية خلال الملتقى الأول لأصحاب الصيدليات, والذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة الصيدليات إلى أننا لم ولن نسمح بحرمان أبناء من السلع والخدمات الأساسية وهو الدور الأساسي لمنتسبينا الذين يشكلون أكثر من 86% من الناتج المحلي الإجمالي و80% من التوظيف و100% من الصادرات.

وأضاف أن مشاكل منظومة من منتج ومستورد وموزع وصيدليات تحل بالحوار العلمي الموضوعي من خلال التنظيم الشرعي لهم جمعيا وهي الغرف التجارية واتحادها العام منوها إلى أنه يجب ألايتحملها المواطن بحرمانه من حقه افى الدواء.

وأوضح الوكيل أن أولويات المصلحة في المرحلة الحالية تركز على الإصلاح وإقامة ثورة تشريعية تنقلنا إلى مصاف الدول الجاذبة للاستثمار بتشريعات حديثة متوافقة مع الواقع العالمي يصاحبها ثورة إجرائية تفعل التشريعات الجاري تحديثها وتكسر الروتين وتحرك الأيادي المرتعشة وتوفر الوقت والجهد وتحقق الشفافية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة