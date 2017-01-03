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ننشر منطوق الحكم بالتحفظ على أموال المتهمين في قضية الرشوة بينهم «وائل شلبي»

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ننشر منطوق الحكم بالتحفظ على أموال المتهمين في قضية الرشوة بينهم «وائل شلبي» ننشر منطوق الحكم بالتحفظ على أموال المتهمين في قضية الرشوة بينهم «وائل شلبي»

حكمت المحكمة بقبول طلب أمري المنع الصادر من السيد المستشار النائب العام، بتاريخ 28 -12 -2016، 1 يناير 2017، بتأييد أمري المنع الصادرين وذلك بمنع كل من جمال الدين محمد إبراهيم اللبان وزوجته انتصار حسني محمود حسن خليفة، وأبنائه القصر عماد ودينا وكريم،  أو وجمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدحت عبدالصبور شيبة الحمد عبد الدائم، رباب أحمد عبد الخالق أبو خراج، وذلك مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي ساهمون فيها سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة، أو أسهم أو سندات أو صكوك في الشركات وغيرها وأموالهم العقارية، والشخصية
> وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية العربية مع مراعة عدم سريان امر المنع على المرتب الحكومي والمعاش باعتباره نفقة مؤقتة وفقا لاحكام القانون رقم 75 سنة 79 بشأن أصدار قانون التأمين الاجتماعي.
> ومنع وائل سعيد أبو رواش شلبي وزوجته منى محمد عبد الستار باطة وأولاده القصر “محمد وأحمد”، مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية دون ارصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت اموالا نقديا أو منقوله أو سائله أو أسهم أو سندات أو صكوك مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها، واموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو بالتنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، مع مراعاة عدم سريان أمر المنع على المرتب أو المعاش باعتباره نفقة مؤقتة إعمالا بأحكام القانون رقم 75 لسنة 79 بشأن أصدار قانون التأمين الاجتماعي.

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