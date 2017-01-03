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وزير المالية: سنناقش اتفاقية «صندوق النقد» مع النواب وليس لدينا ما نخفيه

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وزير المالية: سنناقش اتفاقية «صندوق النقد» مع النواب وليس لدينا ما نخفيه وزير المالية: سنناقش اتفاقية «صندوق النقد» مع النواب وليس لدينا ما نخفيه

قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أن الوزارة ليس لديها ما تخفيه، وأنها سترسل اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى إلى البرلمان لمناقشتها مع النواب.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور حسين حجازى، أن الوضع الاقتصادى يمثل بداية الطريق السليم رغم التحديات والرياح المعاكسة وصعوبته.

وأوضح أن إمكانيات الاقتصاد المصرى ضخمة وهائلة ويجب استغلالها لتحقيق نسب نمو كبيرة، وتابع: “مهما عملنا شغل فى تحصيل الضرائب بدون نمو لن نستطيع تحقيق المستهدف فى انعاش الاقتصاد”.

وأشار إلى أهمية زيادة الاستثمار، والقدرة على التصنيع، وتنشيط السياحة، لافتا إلى أن السياحة تمر بمشاكل ليس لها علاقة بالمنتج السياحى المصرى، ولكن لها علاقة بمخاطر نتعرض لها.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الخطة والموازنة، قرار رئيس الجمهورية بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015.

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