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محكمة بحرينية تسجن مواطنا 10 سنوات وتسقط جنسيته لتدربه على القتال بإيران

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محكمة بحرينية تسجن مواطنا 10 سنوات وتسقط جنسيته لتدربه على القتال بإيران محكمة بحرينية تسجن مواطنا 10 سنوات وتسقط جنسيته لتدربه على القتال بإيران

>كتب أحمد علوى

أيدت محكمة الاستئناف العليا السادسة بالبحرين الحكم بالسجن 10 سنوات، وإسقاط جنسية بحرينى، تدرب على السلاح فى إيران، وفق ما نقلت صحيفة الأيام البحرينية، اليوم، الثلاثاء.

 

ونقلت الصحيفة أن المحكمة أيدت الحكم الصادر ضد البحرينى بعد اتهامه بالتدرب على استعمال الأسلحة، والمتفجرات فى إيران، مع مُدان بحرينى آخر يُقيم خارج البحرين.

 

وكان البحرينى حسب صحيفة الوسط البحرينية تدرب فى إيران فى أحد معسكرات الجيش الإيرانى،مع صديق دراسة للمتهم، وهو الذى استقبله فى إيران وأمن له التدريب.

 

وبعودته إلى المنامة، قبض على المتهم، وصدر ضده حكم بالسجن 10 سنوات، وإسقاط جنسيته، وهو القرار، الذى أيدته الاستئناف فى جلستها الثلاثاء.


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