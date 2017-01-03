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تأجيل محاكمة 190 إخوانيا بسوهاج لـ3 أبريل لاتهامهم بمحاولة قلب نظام الحكم

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تأجيل محاكمة 190 إخوانيا بسوهاج لـ3 أبريل لاتهامهم بمحاولة قلب نظام الحكم تأجيل محاكمة 190 إخوانيا بسوهاج لـ3 أبريل لاتهامهم بمحاولة قلب نظام الحكم

>سوهاج - محمود مقبول

قضت محكمة جنايات سوهاج بجلستها اليوم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين طارق حمودة ومحمد أحمد عبد العزيز، بحضور أحمد السيد وكيل النيابة العامة، بأمانة سر طه حسين بتأجيل نظر محاكمة 190 من تنظيم الإخوان بينهم 28 محبوسين لجلسة 3 أبريل المقبل لمحاولتهم قلب نظام الحكم فيما يعرف بقضية "المغارة" التى حملت رقم 610 جنايات سوهاج.

 

ترجع الواقعة إلى عام 2015 عقب ورود معلومات لإدارة الأمن الوطنى بسوهاج عن قيام بعض العناصر من لجنة العمليات النوعية بدائرة المحافظة والسابق ارتكابهم أعمالاً إرهابية بدائرة المديرية بالإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بدائرة المحافظة واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة.

 

وأسفرت جهودها عن ضبط وائل محمد على محمد، ويقيم بناحية القطنة دائرة مركز طما، وفتحى عبد الفتاح أحمد محمد، ويقيم شارع الجمهورية دائرة مركز جهينة، ووائل عبد ربه السيد جمعة، ويقيم بناحية باصونة دائرة مركز المراغة، وهانى عبد العزيز محمود عنانى، يقيم بندار الكرمانية دائرة مركز سوهاج، وأحمد محمد طلب إبراهيم، يقيم شارع المهندسين دائرة قسم طهطا، وبسام السنى عبد الحميد عبد العال، يقيم بندار الكرمانية دائرة مركز سوهاج، ومحمود محمد محمود أحمد عبد الله، يقيم بندر الكرمانية دائرة مركز سوهاج، ومحمد محمود عبد الرحيم السيد، يقيم شارع الترعة المردومة دائرة مركز أخميم، وأحمد عبد الصبور همام أحمد، يقيم القطنة دائرة مركز طما، وعبد الرحمن مصطفى الحريقى على، يقيم الحرجة دائرة مركز البلينا، وكرم أحمد عبد السميع عمران، يقيم الأغانة دائرة مركز طما، وعمرو مخيمر أحمد السيد، يقيم بيت علام دائرة مركز جرجا، ومصطفى سيد مصرى عبد النبى، يقيم شارع المشتل دائرة مركز جرجا، وفيصل أحمد محمد رضوان، يقيم شارع فاروق دائرة قسم جرجا، ومحمد عبد الراضى خلف موسى، يقيم نجع صفرة دائرة مركز أخميم، ومحمود صادق محمد عبد الرحيم، يقيم نجع أبو على دائرة مركز أخميم، ومحمود أحمد أحمد يوسف أبو طالب يقيم شطورة دائرة مركز طهطا، وعبد السميع فتوح عبد السميع ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج وطارق عثمان عبد العزيز فرغلى ويقيم دائرة قسم جرجا وأحمد عبد العال عبد العظيم محمد ويقيم بناحية جزيرة محروس دائرة مركز أخميم وعبد الحكيم راجح عبد العال أحمد ويقيم بناحية الخيام دائرة مركز دار السلام.


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