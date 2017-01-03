القوى العاملة تعلن عن تدريب الراغبين للعمل فى شركات البترول بمكافأة 2300 جنيه

شيماء مصطفى

أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة عن فتح باب التقديم وقبول طلبات الراغبين فى التقدم للتدريب فى شركة شلمبرجير على المهن المتعلقة بالخدمات البترولية وذلك حتى يوم 12 يناير 2017.

وأكد وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان بأن المتدريب سوف يحصل على مكافأة شهرية قدرها 1300 جنيه بالإضافة إلى 1000 جنيه بدل إقامة للمغتربين من خارج محافظة القاهرة، وأن المتدريب سوف يتم تأهيله لسوق العمل فى مجال الخدمات البترولية مثل أعمال الحفر والاستكشاف.

وأعلنت الوزارة عن الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للتدريب كالتالى :-

– أن يكون من خريجى الدبلومات الفنية الصناعية نظام 3 أو 5 سنوات أو من خريجى الجامعات العمالية أو الجامعات الفنية الصناعية دفعات 2014 – 2015 – 2016

– أن يكو حاصل على تقدير جيد على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو اعفى منها نهائياً، مع الإلمام باللغة الإنجليزية، وأن لا يتعدى السن عن 21 سنة.

– تقدم الطلبات باليد أو البريد المسجل مرفق بها السيرة الذاتية وصورة من شهادة التخرج إلى مقر وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر وذلك من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا عدا الجمعة والسبت وآخر موعد للتقديم يوم 12 يناير 2017

وننشر صورة من الاعلان الرسمى لوزارة القوى العاملة بخصوص قبول طلبات التدريب فى مجال البترول بمكافأة 2300 جنيه.

شبكةعيونالإخبارية

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