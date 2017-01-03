ضبط 46 حالة غش في إمتحانات جامعة بني سويف‎

المراسل : محمد شعبان

أكد الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، أن الجامعة تشهد هدوءًا وانتظامًا في أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، على مستوى كليات الجامعة، لافتًا الي أن أفراد الأمن الإداري يواصلون عملهم لتأمين الافراد والمنشآت، وسط تشديدات أمنية على بوابات الجامعة، موضحًا أن أعمال الامتحانات سجلت هدوءًا ملحوظًا إلا في بعض حالات الغش، حيث تم ضبط 46 حالة في في امتحانات كليات التجارة والآداب والصيدلة والتمريض والتعليم الصناعي والتربية والخدمة الاجتماعية ورياض الأطفال والمعهد الفني للتمريض من بداية امتحانات الترم الأول للعام الجامعي 2016/2017 .

وأضاف الدكتور محمد خضر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم ضبط (12) حالة بكلية التجارة و 5 حالات بكلية الآداب وحالتي بكلية الصيدلة وحالة واحدة بكلية التمريض وحالتي بكلية التعليم الصناعي و20 حالة بكلية التربية وحالتي بالمعهد الفني للتمريض وحالة واحدة بكلية الخدمة الاجتماعية وحالة واحدة بكلية رياض الأطفال، حيث تنوعت وسائل الغش ما بين النقل من ورق خارجي واستخدام الهاتف المحمول وإخلال بنظام الامتحان، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع حالات الغش.