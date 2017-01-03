تأجيل محاكمة 23 متهمًا في «كتائب أنصار الشريعة» لـ 21 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة 23 متهماً بانشاء جماعة على خلاف احكام القانون وارتكاب جرائم إرهابية وهي القضية المعروفة اعلاميا باسم كتائب أنصار الشريعة، وذلك لجلسة 21 فبراير المقبل لاتخاذ إجراءات الرد مع استمرار حبس المتهمين.

> وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر فى مطلع أغسطس العام قبل الماضى، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعةكتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.