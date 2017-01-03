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النيابة توجه تهمة التظاهر بدون ترخيص للمحتجين على اتفاقية تيران وصنافير

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النيابة توجه تهمة التظاهر بدون ترخيص للمحتجين على اتفاقية تيران وصنافير النيابة توجه تهمة التظاهر بدون ترخيص للمحتجين على اتفاقية تيران وصنافير

وجهت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار حسام إبراهيم، اليوم الثلاثاء، لـ 12 من المقبوض عليهم أمام نقابة الصحفيين بتهمة التظاهر احتجاجا على اتفاقية “تيران وصنافير”، 7 اتهامات بينها التظاهر بدون إخطار.

وأوضح المحامي محمد عيسى، دفاع المتهمين أن النيابة نسبت لهم التظاهر بدون إخطار، والتجمهر، والبلطجة واستعراض القوة، وقطع الطريق، وإتلاف الممتلكات، والتعدي على موظف عام، وحيازة سلاح أبيض.

ونظم عددا من الشباب، أمس الإثنين، وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين، للاحتجاج على اتفاقية ترسيم الحدود بين والمملكة ، وكذلك موافقة عليها وإرسالها للبرلمان.

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