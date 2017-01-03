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نائبة : صيادين كفر الشيخ فى خطر وسط تجاهل الحكومة

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نائبة : صيادين كفر الشيخ فى خطر وسط تجاهل الحكومة نائبة : صيادين كفر الشيخ فى خطر وسط تجاهل الحكومة

 

النائبة هالة أبو السعد

تقدمت النائبة هالة ابو السعد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بخصوص المشكلات التي تواجه صيادو محافظة كفر الشيخ في سبيل مزاولة مهام عملهم ، حيث أوضحت ان محافظة كفر الشيخ تنتج ‏33%‏ من الناتج الإجمالي للأسماك‏.

‏ وأضافت أن الصيادون يعانون  من مشاكل عديدة من أهمها هذه الأيام برودة الجو الشديدة حيث يلجأ معظم الصيادين خاصة كبار السن إلي البقاء في منازلهم طوال فترة الشتاء بلا عمل والغريب في الأمر أن معظم هؤلاء لا يوجد لهم مصدر رزق آخر غير مهنة الصيد لذا يلجأ البعض منهم إلي الاقتطاع من قوت يومهم صيفا لاستخدامه في هذه الأيام شديدة البرودة‏..‏ إضافة إلي مشكلات الصيد في بحيرة البرلس بالنسبة لصيادي البرلس وسيدي سالم والمشكلات التي يعاني منها صيادو برج مغيزل بمركز مطوبس‏.

وأضافت هالة أبو السعد أن من المشكلات أيضا التى يعاني منها صيادو محافظة كفر الشيخ عدم وجود إمكانيات إجراء مسح ذري لمعرفة أماكن تجمع الأسماك و تحديد مسافة القاع إمكانية معرفة تحديد نوع تلك التجمعات السمكية.

بالأضافه إلي عدم وجود رقابة من قوات حرس الحدود علي الصيادين المخالفين الذين يقومون بالصيد علي مقربة من الشاطئ، مما يدمر مخزون الثروة السمكية و خاصة الممارسات المخالفة التي يقوم بها أصحاب السفن في صيد ذريعة الجمبري مما يهدر ثروة كبيرة من تلك المخزونات.

و عدم وجود موانئ كافية و مجهزة بالتجهيزات اللازمة التي تمكن الصيادين من مباشرة مهم عملهم علي أكمل وجه.

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