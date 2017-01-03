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بالصور…وزير العدل الكويتي يترأس وفدًا قضائيًا لتوقيع اتفاقية تعاون مع مصر

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

ترأس الدكتور فالح عبد الله العزب، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي، وفدًا قضائيًا رفيع المستوى لتوقيع اتفاقية شاملة للتعاون القانوني والقضائي، بين والكويت.

ووصل وزير العدل الكويتي، إلى القاهرة مساء أمس الاثنين، على رأس وفد يضم زكريا عبد الله الأنصاري، وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية، والمستشار عبدالمنعم أحمد إبراهيم، رئيس المكتب الفني لوزير العدل، والمستشار رجب الرجيب، محام عام، وأعضاء المكتب الفني لوزير العدل الكويتي، وكان في استقبال الوزير والوفد لدى وصوله، السفير محمد صالح الذويخ سفير الكويت لدى مصر.

ووقع الوزير الإتفاقية، اليوم الثلاثاء، وتتعلق بنودها بالتعاون القانوني والقضائي بين البلدين، في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية. ومن المقرر أن يلتقي الوفد خلال زيارته التي تستمر ثلاثة أيام، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس المحكمة الدستورية، وهيئة قضايا الدولة، لتعزيز التعاون القضائي المصري الكويتي في جميع المجالات القانونية والقضائية، فضلاً عن زيارة جامعة القاهرة.

وكانت مصر والكويت، قد وقعتا عددًا من اتفاقيات التعاون القضائي والقانوني، خلال 2016، في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية بين البلدين، وفي مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومكافحة جرائم الفساد.

 

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