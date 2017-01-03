الجيش اليمنى يشن عملية عسكرية ضد تنظيم القاعدة شرق عدن

صنعاء (أ ش أ)

شن الجيش اليمنى عملية عسكرية شاملة، بمساندة قوات التحالف العربى، ضد تنظيم القاعدة فى جبال "المراقشة" بمحافظة أبين شرق عدن، نجم عنها مقتل 26 مسلحا من القاعدة وقوات التدخل السريع التابعة للجيش.

وقالت مصادرعسكرية - حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية - إن قوات من وحدة التدخل السريع، التى جرى تدريبها من قبل قوات التحالف مؤخرا، هى التى تقوم بتنفيد العملية مدعومة بنحو 60 عربة مسلحة وآليات عسكرية، مضيفة أن القوات تحركت باتجاه منطقة جبال المراقشة الوعرة، التى تعتبر المعقل الرئيس للقاعدة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي.

يذكر أن منطقة "المراقشة" تقع بين مدينة شقرة الساحلية ومديرية أحور، وتبعد نحو 200 كيلومتر شرق عدن.