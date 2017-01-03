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لجنة اختيار خواجة الزمالك الجديد تجتمع اليوم

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لجنة اختيار خواجة الزمالك الجديد تجتمع اليوم لجنة اختيار خواجة الزمالك الجديد تجتمع اليوم

>كتب أحمد توفيق

تعقد اللجنة المشكلة لاختيار المدير الفنى الجديد لنادى الزمالك، أول اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، لمناقشة الأسماء المتاحة لتولى تدريب القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

 

وأعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك، وجود 4 مدربين أجانب مرشحين لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة هم الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق لوادى دجلة، والرومانى ماريوس سوموديكا المدير الفنى الحالى لفريق استرا الرومانى، والبرتغالى جوزيه رومارو المدير الفنى السابق للرباط المغربى والكويت الكويتى والنيجيرى إيمانويل إيمونيكى نجم القلعة البيضاء الأسبق.

 

وتضم لجنة اختيار مدرب الزمالك الجديد فاروق جعفر وأيمن يونس وسيتم دراسة كل السير الذاتية للمدربين المرشحين بعناية لاختيار الأفضل منهم.


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