الأهلى يجدد عقود نجوم كرة اليد بالقلعة الحمراء

كتبت ندى مجاهد

قام مروان هشام عضو مجلس إدارة النادى الأهلى والمسئول، عن ملف النشاط الرياضى بتجديد وتعديل عقود لاعبى فريق كرة اليد الأول.

وأعلن الموقع الرسمى للنادى الأهلى أسماء اللاعبين اللذين تم تجديد وتعديل عقودهم وهم كلا من، محمد إبراهيم ومحمود فايز وإبراهيم المصرى ومصطفى خليل وعمر الوكيل وممدوح طه ومصطفى بشير، وذلك لتحفيزهم من أجل استكمال مسيرة حصد البطولات بعد الحصول على لقب البطولة الأفريقية للأندية.

وأكد مروان هشام فى تصريح للموقع الرسمى للنادى أن هذه الخطوة جاءت حفاظًا على هيكل الفريق ولتوفير المزيد من الاستقرار للجهاز الفنى بقيادة الكابتن عاصم حماد مع توفير الدعم المستمر للفريق من أجل المنافسة على كل البطولات.