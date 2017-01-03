العجيزى على رأس المطلوبين لتدعيم هجوم الإنتاج الحربى

كتب - هيثم عويس

أصبح هانى العجيزى مهاجم سموحة على رأس المطلوبين لتدعيم هجوم الإنتاج الحربى خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجارى، فى ظل سعى الجهاز الفنى للفريق العسكرى على تدعيم صفوف الفريق بأكثر من مهاجم سوبر.

يأتى ذلك فى ظل النقص الحاد فى صفوف العجلات الحربية فى مركز المهاجم حيث يعتمد شوقى غريب على الثلاثى صلاح امين وعمر السعيد والأثيوبى أوميد أوكرى فقط، وهو ما تسبب فى وجود عقم تهديفى للنادى العسكرى.

يذكر أن العجيزى ابتعد عن المشاركة بشكل أساسى مع فريقه الحالى، مما جعل عدد من الأندية تدخل معه فى مفاوضات رسمية من أجل التعاقد معه يأتى على رأسها بتروجت.