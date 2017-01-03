باسم مرسى يجتمع مع أحمد مرتضى اليوم للتجديد للزمالك

كتب أحمد توفيق

يعقد باسم مرسى مهاجم نادى الزمالك جلسة اليوم الثلاثاء، مع أحمد مرتضى منصور عضو المجلس الأبيض لتجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى.

جلسة باسم مرسى وأحمد مرتضى تأجلت من الأمس

وكان من المفترض عقد باسم مرسى جلسة مع أحمد مرتضى أمس الاثنين، لكن انشغال الثنائى بالتواجد فى الحفل الخاص بأحد الاستفتاءات السنوية أدى لتأجيل الجلسة لتقام اليوم، حيث حصل مهاجم الزمالك على لقب أفضل مهاجم فى مصر عام 2016، فيما تسلم أحمد مرتضى جائرة أفضل رئيس نادى بالنيابة عن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

باسم مرسى اتفق مع الزمالك على التجديد

باسم مرسى عقد جلسة مع مسئولى الزمالك خلال الأيام الماضية، لتجديد عقده ووافق خلالها المجلس الأبيض على تجديد عقد اللاعب، والسماح له بالرحيل على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر فور التجديد بعد تأكيده على تلقيه عروضا مغرية فى الفترة الحالية.

باسم مرسى يجدد للزمالك دون زيادة قيمة العقد

ووفق لاتفاق باسم مرسى مع الزمالك سيتقاضى مهاجم القلعة البيضاء نفس القيمة المادية، التى كان يتقاضاها فى عقده القديم، حيث سينص العقد على تقاضيه 4 ملايين جنيه فى الموسم الواحد، وبعد خصم الضرائب البالغة 20% سيصبح المبلغ 3 ملايين و200 ألف جنيه سنويا، وهى نفس القيمة التى يتقاضاه باسم مرسى خلال الموسم الحالى دون زيادة.