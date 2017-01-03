المؤبد لمتهم والمشدد 15 عاما لـ5 آخرين بقضية «خلية المتفجرات»

أصدرت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها على 8 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”خلية المتفجرات”، حيث قضت المحكمة بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد و5 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومتهم واحد بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وعاقبت متهم مخلي سبيله بالحبس سنتين.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، بالسجن المؤبد، والمتهم محمود سيد محمود حسن، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، والمتهم أمجد عبد المنعم حسين خلف بالسجن لمدة سنتين “غيابيًا”.

والمتهمون الـ5 المحكوم عليهم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة هم كل من إسلام سيد محمود حسن “حضوري”، وخالد فرج بخيت فرج “غيابي”، ومحمد أنور توفيق “غيابي”، وعمرو عيد بيومي حافظ “غيابي”، ومحمد عبد العزيز يوسف عطية “حضوري”.

وقضت المحكمة بوضع المتمين تحت المراقبة لمدة خمس سنوات بعد انقضاء العقوبة لكل منهم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 6235 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة، اتهامات الشروع في القتل وإنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف القانون وحيازة السلاح والذخيرة دون ترخيص.