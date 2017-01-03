أخبار عاجلة

تصريح باولو ديبالا بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين -
بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين -
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة -
بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة -
مساء dmc - أسامة كمال لطلاب ثانوية عامة: "بتسمتعوا بالتعليم ولا شر لا بد منه ؟ بلاش إجابة نموذجية" -
عارضة أزياء تسقط على الأرض.. ولكن يحدث ما لا تتوقعه.. فيديو -
مساء dmc - أسامة كمال: "عايزين الإمتحانات شكلها إيه ؟ اختار وصح وغلط .. مش عايزين إستعانة بصديق" -
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات -
مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

المؤبد لمتهم والمشدد 15 عاما لـ5 آخرين بقضية «خلية المتفجرات»

Google+ Print
المؤبد لمتهم والمشدد 15 عاما لـ5 آخرين بقضية «خلية المتفجرات» المؤبد لمتهم والمشدد 15 عاما لـ5 آخرين بقضية «خلية المتفجرات»

 

أرشيفية

أصدرت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها على 8 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”خلية المتفجرات”، حيث قضت المحكمة بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد و5 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومتهم واحد بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وعاقبت متهم مخلي سبيله بالحبس سنتين.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، بالسجن المؤبد، والمتهم محمود سيد محمود حسن، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، والمتهم أمجد عبد المنعم حسين خلف بالسجن لمدة سنتين “غيابيًا”.

والمتهمون الـ5 المحكوم عليهم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة هم كل من إسلام سيد محمود حسن “حضوري”، وخالد فرج بخيت فرج “غيابي”، ومحمد أنور توفيق “غيابي”، وعمرو عيد بيومي حافظ “غيابي”، ومحمد عبد العزيز يوسف عطية “حضوري”.

وقضت المحكمة بوضع المتمين تحت المراقبة لمدة خمس سنوات بعد انقضاء العقوبة لكل منهم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 6235 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة، اتهامات الشروع في القتل وإنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف القانون وحيازة السلاح والذخيرة دون ترخيص.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا