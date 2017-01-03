أخبار عاجلة

تصريح باولو ديبالا بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين -
بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين -
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة -
بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة -
مساء dmc - أسامة كمال لطلاب ثانوية عامة: "بتسمتعوا بالتعليم ولا شر لا بد منه ؟ بلاش إجابة نموذجية" -
عارضة أزياء تسقط على الأرض.. ولكن يحدث ما لا تتوقعه.. فيديو -
مساء dmc - أسامة كمال: "عايزين الإمتحانات شكلها إيه ؟ اختار وصح وغلط .. مش عايزين إستعانة بصديق" -
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات -
مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

العثور على جثة شخص بأحد فنادق الشارقة

Google+ Print
العثور على جثة شخص بأحد فنادق الشارقة العثور على جثة شخص بأحد فنادق الشارقة

 تحقق شرطة الشارقة  في وفاة رجل اربعيني  ، وجدت جثته في غرفة  يقيم بها في فندق  بالشارقة ،دون العثور على أي أدلة واضحة على سبب الوفاة.

وتفصيلاً، تلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة بلاغاً بالحادث، حيث وصلت فرق الشرطة والبحث والمختبر الجنائي والوحدات المختصة والإسعاف الوطني والإنقاذ إلى الفندق، و وجدوا الرجل بلا حراك ، وتم نقله إلى مستشفى الكويت حيث اعلنت  وفاته  .

ومن جهتها، قامت فرق البحث والمختبر الجنائي برفع البصمات والأدلة والآثار الموجودة في مسرح الحادث، وتولت الشرطة التحقيق للبحث في أسباب الوفاة ، وكشف ملابساتها، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراءها  وأمر وكيل النيابة بتحويل الجثة إلى المختبر الجنائي للتعرف إلى الأسباب الحقيقية والدقيقة التي أدت إلى وفاته.

يذكر ان المتوفي قدم الى الدولة زائرا برفقة عائلته التي غادرت  فيما كان يستعد هو  للحاق بهم  عبر مطار دبي  الدولي، و ان احد اصدقائه اكتشف الامر عندما جاء لزيارته في الفندق  وتم على الفور اخطار  الفندق والاتصال بالشرطة والاسعاف.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية