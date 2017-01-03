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البورصة تلغى كافة العمليات المنفذة على سهم شركة القلعة

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البورصة تلغى كافة العمليات المنفذة على سهم شركة القلعة البورصة تلغى كافة العمليات المنفذة على سهم شركة القلعة

مؤشرات البورصه

قررت إدارة البورصة المصرية، إلغاء كافة العمليات المنفذة على الورقة المالية القلعة للاستشارات المالية – خلال جلسة اليوم الثلاثاء، والتى تم تنفيذها قبل الإعلان المعلن فى تمام الساعة 12:54:02 ظهرا.

كانت شركة القلعة للاستشارات المالية، قد أكدت عدم وجود أى أحداث جوهرية غير معلنة، وراء ارتفاع سعر السهم من 89 قرشا إلى 1.14 جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 28% خلال أقل من أسبوع.

وأضافت الشركة، فى بيانها للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، أنها حققت خسائر مجمعة فى أول 9أشهر بلغت 1.2 مليار جنيه موزعة كالتالى: حقوق ملكية مساهمى الشركة الأم 737 مليون جنيه، وحقوق الأقلية وتبلغ 554 مليون جنيه، وبلغ نصيب السهم فى الخسائر 0.41 جنيه.

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