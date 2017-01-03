البورصة تلغى كافة العمليات المنفذة على سهم شركة القلعة

قررت إدارة البورصة المصرية، إلغاء كافة العمليات المنفذة على الورقة المالية القلعة للاستشارات المالية – خلال جلسة اليوم الثلاثاء، والتى تم تنفيذها قبل الإعلان المعلن فى تمام الساعة 12:54:02 ظهرا.

كانت شركة القلعة للاستشارات المالية، قد أكدت عدم وجود أى أحداث جوهرية غير معلنة، وراء ارتفاع سعر السهم من 89 قرشا إلى 1.14 جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 28% خلال أقل من أسبوع.

وأضافت الشركة، فى بيانها للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، أنها حققت خسائر مجمعة فى أول 9أشهر بلغت 1.2 مليار جنيه موزعة كالتالى: حقوق ملكية مساهمى الشركة الأم 737 مليون جنيه، وحقوق الأقلية وتبلغ 554 مليون جنيه، وبلغ نصيب السهم فى الخسائر 0.41 جنيه.