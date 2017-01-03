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«محافظ بورسعيد»يلتقي قوي سياسية وشبابية لبحث آليات تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية

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«محافظ بورسعيد»يلتقي قوي سياسية وشبابية لبحث آليات تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية «محافظ بورسعيد»يلتقي قوي سياسية وشبابية لبحث آليات تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية

اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد

المراسل: جمال نوفل

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، علي أهمية التعاون والتكاتف بين الجميع خلال الفترة الحالية واستغلال المشروعات الكبري التي تتم علي أرض المحافظة، والاستغلال الأمثل، خاصة تنمية شرق بورسعيد والذي تعد قاطرة التنمية لمصر، والذي ستحول محافظة بورسعيد الي واحدة من أهم المحافظات علي مستوي العالم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محافظ بورسعيد مع ممثلي الأحزاب ورجال الأعمال والمستثمرين والغرفة التجارية وعدد من الشباب، لبحث آليات تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية أثناء زيارته مؤخرًا للمحافظة للمشاركة في احتفالات المحافظة بالعيد القومي 23 ديسمبر.

وأكد المحافظ، علي أهمية مشاركة الجميع في تنفيذ هذه التوجيهات من أجل بورسعيد والاستماع الي جميع الأفكار والآراء والتي ستصب في النهاية لصالح المواطن، مشيرًا  الي أننا نفتخر جميعًا بتشريف رئيس الجمهورية الي المحافظة كأول زيارة رئاسية رسمية  تتم علي مستوي المحافظات.

وأضاف، بأن الزيارة أعطتنا دافع قوي من أجل الاستمرار في العمل وانجاز المشروعات التي تتم بالمحافظة، واستعرض المحافظ مع جميع الجهات المشاركة  في اللقاء التوجيهات التي أصدرها  رئيس الجمهورية أثناء زيارته للمحافظة.

 

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