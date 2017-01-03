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بعد قليل .. الحكم في التحفظ على أموال المتهمين برشوة مجلس الدولة

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بعد قليل .. الحكم في التحفظ على أموال المتهمين برشوة مجلس الدولة بعد قليل .. الحكم في التحفظ على أموال المتهمين برشوة مجلس الدولة

 

ارشيفية

قدم ممثل النيابة العامة، لهيئة محكمة جنايات جنوب القاهرة، ما يفيد بإعلان زوجة وابنه المستشار المتوفي وائل شلبي، الأمين العام لمجلس الدولة والمتهم في القضية،  بقرار التحفظ على أموالهما على ذمة القضية.

وكان في بداية الجلسة أثبت القاضي حضور المتهمين بعد مناداة عليهم، وقال ممثل النيابة، إنه تم إعلان زوجات المتهم الأول جمال اللبان وهي انتصار حسني ، وزوجة المتهم الرابع المستشار وائل شلبي وهي مني عبد الستار، وطالب ممثل النيابة بتأييد أمر المنع الصادر من النائب العام المؤرخ في ٢٨ ديسمبر الماضي و١ يناير الجاري.

وسأل القاضي المتهمين، إن كان لهم طلبات في أمر المنع، فقرروا أنهم ليس لهم أي طلبات، فقررت المحكمة رفع الجلسة و الحكم بعد المداولة.

 

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