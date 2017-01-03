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تأجيل نظر محاكمة 63 من عناصر الإخوان بسوهاج لـ 7 فبراير المقبل

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تأجيل نظر محاكمة 63 من عناصر الإخوان بسوهاج لـ 7 فبراير المقبل تأجيل نظر محاكمة 63 من عناصر الإخوان بسوهاج لـ 7 فبراير المقبل

>سوهاج محمود مقبول

 

قررت محكمة جنايات سوهاج، بجلستها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين طارق حموده، ومحمد أحمد عبد العزيز، بحضور أحمد السيد وكيل النيابة، وبأمانة سر طه حسين، تأجيل نظر محاكمة 63 متهمًا من عناصر الإخوان بينهم 21 محبوسين، لجلسة 7 فبراير المقبل، والمقيدة برقم 8514 2014،و2015.

كانت النيابة العامة القت القبض على المتهمين عام 2015 بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، وتكدير الأمن العام، والتحريض على العنف، والقيام بمظاهرات بدون تصريح، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، والدعوة للقيام بمظاهرات على موقع التواص الاجتماعى "فيس بوك".

 


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