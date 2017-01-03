الأمم المتحدة تحذر: 5 ملايين شخص معرضون لمشاكل صحية بسبب نقص المياه في سوريا

أعرب يانس ليركه المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، في جنيف عن قلق الأمم المتحدة إزاء نقص إمدادات المياه التي تعاني منها العاصمة السورية دمشق ومناطق حولها جراء توقف محطة المياه التي تقوم بتزويد المدينة.

وحذر ليركه من أن هذا النقص الذي يعاني منه ما يصل إلى خمسة ملايين شخص قد يؤدي إلى مخاطر ومشكلات صحية على السكان برغم ما تبذله السلطات السورية المعنية من جهود لتوفير المياه بشكل منتظم إلى السكان .. لافتا إلى أن السلطات تمد حوالي 30 % منهم حاليا في حين تقوم الأمم المتحدة هى الآخرى بمد المدينة بالمياه عبر الشاحنات.

ودعا أطراف النزاع في سوريا إلى عدم استهداف البنية التحتية الخدمية حرصا على حياة المواطنين السوريين, وفي رده على سؤال للصحفيين قال “إن المعلومات من فريق الأمم المتحدة الإنساني على الأرض تشير إلى أن محطة المياه تم استهدافها عمدا ولكن من غير المعروف حتى الآن من قام بذلك”.