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اعتقال لاجئ سورى بعد حصوله على أموال من داعش لشن هجمات فى ألمانيا

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اعتقال لاجئ سورى بعد حصوله على أموال من داعش لشن هجمات فى ألمانيا اعتقال لاجئ سورى بعد حصوله على أموال من داعش لشن هجمات فى ألمانيا

>كتبت فاطمة شوقى

قالت السلطات الألمانية إنه تم إلقاء القبض على لاجئ سورى يبلغ من العمر 38 عاما، وذلك لطلبه 180 ألف يورو من تنظيم داعش وشراء شاحنات لشن هجوم فى أوروبا وخاصة ألمانيا.

 

ووفقا لموقع "نت نوتيسياس" الإخبارى المكسيكى فأن وسائل الإعلام الألمانية دعت السورى بـ "حسن أ" وهو وصل إلى ألمانيا فى 2014 وطلب اللجوء ويقيم الآن فى ساربروكن بعد أن كان يقيم فى جيسين وفراتكنبرج، ومن المتوقع أن يتم الحكم عليه بعقوبة من 6 أشهر إلى 10 أعوام.

 

ومن ناحية آخرى فقد نفى اللاجئ السورى نيته تنفيذ أى عمليات إرهابية، على الرغم من ذلك فقد كشفت التحقيقات وجود رسائل مع شخص سورى معروف بتأمين المال من تنظيم داعش لتمويل الإرهاب.

 

وطالب المشتبه به بمبلغ 180 ألف يورو "لتأمين وإعداد" شاحنات مفخخة عدة بإعادة دهانها على هيئة سيارات الشرطة ودفعها باتجاه حشود لقتل أكبر عدد من "غير المسلمين".

 

وفى نهاية التحقيقات اعترف اللاجئ السورى بالاتصال بداعش لكنه نفى أنه كانت لديه أى خطط لشن هجوم وقال إنه أراد المال لدعم عائلته فى سوريا مدعيا أنه أراد خداع التنظيم.


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