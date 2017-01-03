إلغاء 8 رحلات دولية من مطار القاهرة وإقلاع رحلة الخطوط اليمنية بعد8 ساعات

كتب أحمد حمادة

أقلعت رحلة الخطوط اليمنية، المتجهة إلى عدن ظهر اليوم الثلاثاء، من مطار القاهرة الدولى، وذلك بعد أن تأخرت عن موعدها، لمدة تزيد عن 8 ساعات، وذلك حتى تحصل على موافقة قوات التحالف العربى بعبور الأجواء اليمنية.

كما شهد مطار القاهرة الدولى إلغاء 8 رحلات جوية دولية، لعدم جدواها اقتصاديا، حيث تلقت سلطات المطار إخطارات بإلغاء رحلات 113 والمتجهة إلى ينبع، ورحلة رقم 105 المتجهة إلى جاسم، بالإضافة إلى إلغاء رحلة التابعتان لخطوط طيران النيل.

> وأوضحت مصادر ملاحية أنه تم إلغاء 5 رحلات تابعة للخطوط طيران المصرية العالمية ، إضافة إلى رحلة تابعة لشركة اير كايرو.