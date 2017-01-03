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«التموين» تعلن توافر أرصدة القمح لمدة 5 أشهر

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«التموين» تعلن توافر أرصدة القمح لمدة 5 أشهر «التموين» تعلن توافر أرصدة القمح لمدة 5 أشهر

جانب من الاجتماع

أعلن اللواء محمد علي الشيخ، وزير والتجارة الداخلية، أن أرصدة القمح تكفي لمدة 5 أشهر، وأنه تم إجراء تعاقدات جديدة تصل الي مليون طن تصل خلال الاسابيع القادمة .

جاء هذا خلال الإجتماع الذي عقده مع ممثلي مؤسسة القمح الامريكي برئاسة “ايان فلاج”، نائب المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا ونهال حبيب اخصائي التسويق بالمؤسسة وبحضور ممثلي هيئة السلع التموينية و معاوني الوزير.

وأوضح “الوزير” أنه تم الإتفاق علي تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين وأمريكا خلال المرحلة القادمة في مجال استيراد القمح و الحاصلات الزراعية الاخري ، مشيرًا الي أنه يتم تطبيق ضوابط صارمة عند الاستيراد لضمان الإلتزام بالمواصفات والجودة للمحافظة علي صحة وسلامة المستهلك، حيث يتم الرقابة والتفتيش والفحص في موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية، من خلال شركة عالمية في مصر عقب وصولها الموانئ المصرية، وفي حالة رفض أي شحنة يكون علي حساب المورد.

و قال “ايان فلاج”، إن الانتاج الأمريكي من القمح يصل الي 62 مليون طن وأن مصر من أكبر الدول المستوردة في الشرق الأوسط.

و توقع المدير الاقليمي لمؤسسة القمح الأمريكي، انخفاض القمح عالميًا خلال الاسابيع القادمة في البورصات العالمية خاصة وأنه يوجد فائض كبير في الانتاج العالمي يصل الي 720 مليون طن، بالاضافة الي وجود فائض و مخزون من العام الماضي، مشيرًا الي تراجع الاسعار حاليًا لتصل الي معدلات تترواح بين 170 و 180 دولارًا  في الطن حسب نسبة الرطوبة بعد أن وصلت خلال العامين الماضيين الي 300 دولارا في الطن.

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