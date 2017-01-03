تعرضت الفنانة غادة عبد الرازق مجددًا لهجوم شرس عبر صفحتها بموقع «أنستجرام»، بعد أن نشرت صورا مثيرة لها،ً وصفها متابعى الصفحه بالغير لائقه،ودعاها بعضهم لمراعة عمرها.
> وشهدت صفحة الفنانة تعليقات ساخرة من مجموعة صورها الجديدة ، ومنها “اذا لم تستحي افعل ماشأت”،”إحترمى سنك”،و”بصراحة الاستايل ده صعب اوى ومستفز بلاش منه انا بحب تمثيلك جدا خليكى فى اللوك اللى زى لوك مع سبق الاصرار فظيع عليكى.
بالصور…«غادة عبد الرازق» تتعرض لهجوم شرس بسبب ملابسها الجريئة
تعرضت الفنانة غادة عبد الرازق مجددًا لهجوم شرس عبر صفحتها بموقع «أنستجرام»، بعد أن نشرت صورا مثيرة لها،ً وصفها متابعى الصفحه بالغير لائقه،ودعاها بعضهم لمراعة عمرها.