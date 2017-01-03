بالصور…«غادة عبد الرازق» تتعرض لهجوم شرس بسبب ملابسها الجريئة

كتب- مصطفى حمزة

تعرضت الفنانة غادة عبد الرازق مجددًا لهجوم شرس عبر صفحتها بموقع «أنستجرام»، بعد أن نشرت صورا مثيرة لها،ً وصفها متابعى الصفحه بالغير لائقه،ودعاها بعضهم لمراعة عمرها.

> وشهدت صفحة الفنانة تعليقات ساخرة من مجموعة صورها الجديدة ، ومنها “اذا لم تستحي افعل ماشأت”،”إحترمى سنك”،و”بصراحة الاستايل ده صعب اوى ومستفز بلاش منه انا بحب تمثيلك جدا خليكى فى اللوك اللى زى لوك مع سبق الاصرار فظيع عليكى.