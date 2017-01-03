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شركات الأدوية تسمح للصيدليات بتوريد «المرتجعات» بدءا من أول فبراير

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شركات الأدوية تسمح للصيدليات بتوريد «المرتجعات» بدءا من أول فبراير شركات الأدوية تسمح للصيدليات بتوريد «المرتجعات» بدءا من أول فبراير

أرشيفية

أعلنت الشعبة العامة للصيدليات عن اتفاقها مع شركات الأدوية بالسماح للصيدليات بتوريد الأدوية منتهية الصلاحية لصالح مخازن الشركات بدءا من فبراير المقبل.

وقال الدكتور محمود عبد المقصود، رئيس الشعبة العامة للصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه خلال الفترة الماضية كانت الشركات ترفض قاطعا استقبال الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات ما يعرض آلاف العاملين فى القطاع للخسائر فادحة.

وأضاف أن السماح باستقبال الأدوية منتهية الصلاحية سيساعد الصيدليات فى التخلص من كميات كبيرة موجودة بحوزتهم لا يستطيعون تصريفها أو إعدامها، مؤكدا أن الاتفاق الحالى مع شركات سيساعد فى تحجيم خسائر أصحاب الصيدليات خلال الآونة الماضية.

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