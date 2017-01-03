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إحالة 79 من أولتراس الأهلي للمحاكمة لإثارة الشغب خلال مباراة «الواد المغربي»

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إحالة 79 من أولتراس الأهلي للمحاكمة لإثارة الشغب خلال مباراة «الواد المغربي» إحالة 79 من أولتراس الأهلي للمحاكمة لإثارة الشغب خلال مباراة «الواد المغربي»

 

أرشيفية

قررت نيابة الاسكندرية، إحالة 79  شخصًا من مشجعى النادى الأهلى المعروفة اعلاميًا بـ”رابطة مشجعى الأولتراس”، الى المحاكمة الجنائية العاجلة (الجنح)، على خلفية اتهامهم بإثارة الشغب فى مباراة فريقى الأهلى المصرى ، والوداد المغربى بإستاد برج العرب.

وقال محمد حافظ، محامى المتهمين، إنه تم إخلاء سبيلهم مسبقًا بكفالات تم سدادها بلغت مليون جنيه.

وأثبتت تحقيقات النيابة العامة الأولية، قيام المتهمين عقب انتهاء المباراة بإطلاق الشماريخ والألعاب النارية، والتراشق بالحجارة مع جنود الأمن المركزى، وإتلاف سيارة شرطة، وموتوسكيل تابع لإدارة المرور، وتبين وجود صور خاصة بالمتهمين أثناء الاشتراك فى الشغب.

وكانت محكمة جنح العامرية بالإسكندرية، قبلت استئناف حبس 79 من مشجعى النادى الأهلى، الذين تم إلقاء القبض عليهم عقب انتهاء مباراة فريقى الأهلى المصرى  والوداد المغربى، وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة 15 ألف جنيه لكل منهما.

وكان المستشار سعيد عبد المحسن، محامى عام نيابات استئناف الإسكندرية، وجه للمتهمين، إحداث أعمال شغب وعنف، وإتلاف ممتلكات عامة، والتعدى على أفراد شرطة أثناء تأدية وظيفتهم.

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