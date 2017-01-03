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الأرصاد: طقس الأربعاء شديد البرودة ليلًا والعظمى بالقاهرة 17

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الأرصاد: طقس الأربعاء شديد البرودة ليلًا والعظمى بالقاهرة 17 الأرصاد: طقس الأربعاء شديد البرودة ليلًا والعظمى بالقاهرة 17

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس الأربعاء، شتويًا مائلا للبرودة شمالا حتى الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعلى البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة غربا وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية غربية، وأما البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :
> الصغرى العظمى
> القاهرة 8 17

الإسكندرية 8 16

مطروح 7 17

بورسعيد 9 18

دمياط 8 17

بلطيم 8 16

الإسماعيلية 4 18

السويس 4 18

العريش 4 18

نخل -2 14

طابا 3 15

الطور 7 19

مرسى علم 14 19

الغردقة 11 19

شرم الشيخ 13 20

رفح 3 17

كاترين -2 9

سيوة 3 14

المنيا 4 18

الفيوم 5 18

رأس سدر 8 17

أبوسمبل 7 21

وسط الدلتا 8 16

أسيوط 3 16

سوهاج 6 17

الأقصر 4 20

أسوان 7 20

شلاتين 15 23

حلايب 17 21

الوادى الجديد 4 18

قنا 4 20

نويبع 12 18

السلوم 5 15.

 

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