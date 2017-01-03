مصدر بـ"التموين": تنقية بطاقات الدعم تتم عن طريق "الرقابة الإدارية"

كتب مدحت وهبة

أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هيئة الرقابة الإدارية سيكون لها دور كبير فى عملية تنقية البطاقات التموينية فى المرحلة الأولى، للتأكد من حذف أسماء المتوفيين والأسماء المكررة وكذلك الأشخاص المسافرين خارج البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر، وأن تدخل هيئة الرقابة الإدارية يأتى فى إطار الحرص على عدم المساس بحقوق محدودى الدخل والتأكد من تنقية البطاقات للحفاظ على أموال الدعم، لافتا إلى أن الشركات المسئولة عن استخرج البطاقات لديها الكثير من الأخطاء مثل اضافة أشخاص على البطاقة أكثر من عدد أفراد أسرة صاحب البطاقة.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن تنقية البطاقات التموينية فى المرحلة الأولى تستهدف خروج من 3 إلى 4 ملايين من البطاقات وهما المتوفيين والأسماء المكررة على أن يتم وضع معايير بعد ذلك لخروج الفئات غير المستحقة من البطاقات التموين، وهما أصحاب الدخول المرتفعة "الأغنياء" وذلك فى المرحلة الثانية والمقرر أن تبدأ فى الشهر المقبل.

يأتى ذلك فى الوقت الذى طالبت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين بسرعة إعادة البطاقات المخالفة إلى الوزارة طواعية، بحد أقصى الأول من فبراير المقبل، دون التعرض لأية عقوبات أو غرامات مالية، على أن يتم إرسال البطاقات عبر البريد المسجل، وذلك على العنـوان الوزارة " 99 شارع قصر العينى، وزارة التموين والتجارة الداخلية، مكتب رئيس جهاز خدمة المواطنين".

وكان اللواء محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد على زيادة المبالغ المخصصة لدعم السلع التموينية المدعمة وكذلك الخبز المدعم من 44 مليارا إلى 49 مليار جنيه، وذلك نتيجة زيادة الدعم المخصص للمواطن على بطاقة التموين من 18 لـ 21 جنيها، إضافة إلى تحمل الوزارة فارق أسعار السلع بعد قرارات الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف، خاصة فى ظل استيراد من 70 إلى 97% من احتياجات المواطنين من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى واحتياجات المواطنين.