وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية

استقبل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية صباح اليوم، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على رأس وفد من قيادات الأوقاف للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وأكد الدكتور مختار جمعة، خلال اللقاء، ضرورة إرساء مبدأ أن حرمة الكنيسة من حرمة الجامع، وأن الفهم الواعى للأديان فيه أعلى درجات الإنسانية والتسامح.

وقال: “لذلك أنادى بأن نعمل على القاسم المشترك بيننا، فالأحمق هو من يبحث عن الاختلاف فقط”، مضيفا “نعمل على غلق منابع التطرف ونعمل على البناء الثقافى فى المجتمع”.

من جانبه، أكد البابا على ضرورة التوعية الإيجابية الوطنية، خاصة فى القرى والنجوع لأنها خط الحماية من أى فهم خاطئ للدين”، وأضاف “قيل أن القارئ الجيد قائد جيد، فالتطور الحادث فى العالم يجعلنا نحتاج لتطوير الأفق”.