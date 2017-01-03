الإثنين المقبل.. بدء إجراء القرعة التكميلية لأراضى الإسكان الإجتماعى والمتميز

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مواعيد إجراء القرعة العلنية اليدوية باستاد المقاولون العرب، لأراضى مدينة العاشر من رمضان، وذلك للمرحلة التكميلية، لقطع أراضى الإسكان الاجتماعى، والتى تم التقدم للحجز بها فى الفترة من 18/9/2016 وحتى 5/10/2016، والمرحلة التكميلية الثانية، لقطع أراضى الإسكان المتميز، والتى بدأ التقدم للحجز بها من 19/12/2016 ويستمر حتى 5/1/2017، موضحاً أنه سيتم إجراء القرعة ابتداء من الإثنين المقبل الموافق 9/1/2017 وحتى الخميس الموافق 26/1/2017.

وبالنسبة لقطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالقرعة التكميلية، قال المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه سيتم يوم الإثنين المقبل، إجراء القرعة لعمارات مسلسل منطقتى (1، 2)، بالحى 23، بالمجاورات (1، 2، 3)، ويتم يوم الثلاثاء، إجراء القرعة لعمارات مسلسل مناطق (3، 4، 5)، بالحى 23 بالمجاورة 4، والحى 24 بالمجاورتين (1، 2)، وسيتم يوم الأربعاء، إجراء القرعة لعمارات مسلسل مناطق (6، 7، 8)، بالحى 24 بالمجاورتين (3، 4)، والحى 25 بالمجاورة 1، ويتم يوم الخميس، إجراء القرعة لعمارات مسلسل منطقتى (9، 10)، بالحى 25 بالمجاورات (2، 3، 4)، كما يتم يوم الأحد 15 يناير إجراء القرعة لعمارات مسلسل منطقتى (11، 14)، بالمجاورة 4 بالحى 32، والحى 30 بالمجاورة 4، ويتم يوم الإثنين 16 يناير إجراء القرعة لعمارات مسلسل منطقتى (12، 13)، بالمجاورة 1 بالحى 31، والحى 30 بالمجاورتين (1، 2) .

كما يتم يوم الثلاثاء 17 يناير إجراء القرعة لعمارات مسلسل منطقتى (15، 18)، بالحى 29 بالمجاورة 1، والحى 28 بالمجاورة 3، ويتم يوم الأربعاء، إجراء القرعة لعمارات مسلسل منطقة 16، بالحى 29 بالمجاورتين (3، 4)، ويوم الخميس 19 يناير، إجراء القرعة لعمارات مسلسل منطقتى (17، 21)، بالحى 28 بالمجاورتين (1، 2)، والحى 22 بالمجاورة 1، وسيتم يوم الأحد 22 يناير، إجراء القرعة لعمارات مسلسل منطقتى (19، 20)، بالحى 28 بالمجاورتين (4، 5)، وسيتم يوم الإثنين، إجراء القرعة لعمارات مسلسل منطقتى (22، 23)، بالحى 22 بالمجاورات (2، 3، 4)، وسيتم يوم الثلاثاء 24 يناير ، إجراء القرعة لعمارات مسلسل منطقة 24، بالمجاورتين (1، 2) بالحى 19.

وأضاف المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة، فيما يتعلق بقطع أراضى القرعة التكميلية بالإسكان المتميز، أنه سيتم يوم الخميس 26 يناير، إجراء القرعة لمسلسل منطقة 1، بالحى 17 بالمجاورة 1، والحى 18 بالمجاورتين (1، 2)، والحى 20 بالمجاورة 1، والحى 27 بالمجاورتين (1، 2)، والحى 31 بالمجاورة 3، كما سيتم إجراء القرعة لمسلسل منطقة 2، بالحى 17 بالمجاورتين (3، 4)، والحى 18 بالمجاورة 3، والحى 19 بالمجاورة 5، والحى 20 بالمجاورتين (2، 3)، والحى 27 بالمجاورتين (3، 4).

> وأشار المهندس طارق السباعى،الى أنه سيتم السماح للحاجزين فقط بموجب إيصال سداد مقدم الحجز (توقيع المتقدم شخصياً) بحضور القرعة العلنية، موضحًاأن التواجد سيكون ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً طبقاً للأيام المحددة لكل مسلسل، لإجراء عملية تسجيل الحضور، والحاجزون الذين لن يتمكنوا من الحضور، ستقوم اللجنة المشكلة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجلس الدولة، والرقابة الإدارية، بتطبيق نموذج بيانات العميل الخاصة به، ووضعها فى الصناديق الخاصة بإجراء القرعة، وسيتم غلق الأبواب فى الساعة الثانية عشرة ظهراً للبدء فى إجراءات القرعة العلنية، وبالنسبة للحاجزين الذين لم يوفقوا فى القرعة العلنية يتم رد مقدم الحجز السابق سداده اعتباراً من 5/2/2017 لدى فرع بنك التعمير والإسكان السابق سداد جدية الحجز به، خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 3 حتى الساعة 5 بعد الظهر، أو يمكنهم فتح حساب مميز لإيداع مبلغ جدية الحجز السابق سداده مضافاً إليه العائد المقرر مع التمتع بمزايا عديدة، وسيتم إعلان نتيجة القرعة على موقعى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة www.newcities.gov.eg وبنك التعمير والإسكان www.hdb-egy.com، وكذلك كشوف القرعة بكل من جهاز المدينة المختص، وفرع البنك بالمدينة.