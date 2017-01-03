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الشاعر عماد حسن: أغنية «نجاة» عادية ولا تضيف لرصيدها

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الشاعر عماد حسن: أغنية «نجاة» عادية ولا تضيف لرصيدها الشاعر عماد حسن: أغنية «نجاة» عادية ولا تضيف لرصيدها

كتب – مصطفى حمزة

انتقد الشاعر عماد حسن أغنية «كل الكلام» التى قدمتها المطربة الكبيرة نجاة ، ووصفها بالعادية.

وأضاف فى تصريح خاص لوكالة أنباء ONA (الأغنية عادية لا تضيف لرصيد نجاة أي شئ، و صوتها واضح عليه آثار كبر السن). وأوضح  ( و لكن نقدر نعتبرها نسمة من نسايم زمن جميل أحببناه جميعا و نشتاق لرموزه حتي ولو لم يكن العمل الفني مبهرا كما تعودنا منهما) .

يذكر أن الأغنية من كلمت الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى، لحن الملحن السعودى طلال ،توزيع موسيقى للموزع يحى الموجى،وتمثل عودة للمطربه الكبيرة بعد 14عاما من إعتزالها الغناء. وأذيعت الأغنية مساء امس للمرة الأولى ،فى برنامج “كل يوم “الذى يقدمه الأعلامى عمرو أديب،عبر قناة “ON TV” .

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