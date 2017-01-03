تنفيذ نموذج استرشادي للزراعات المائية باستخدام المياه الرمادية المعالجة بالسادات

أكد المهندس محمد عاشور عبد الرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه يتم حالياً تنفيذ مشروع نموذج استرشادي للزراعات المائية بدون تربة أعلى أسطح معامل إحدى المدارس بالمدينة، باستخدام المياه الرمادية المعالجة “صديقة للبيئة”، وذلك بالتنسيق بين جهاز المدينة ومؤسسة مصر الخير، وتنفيذ مركز تطوير المشروعات وتكنولوجيا الأبحاث العلمية والممول من أكاديمية البحث العلمي بالمدرسة الفنية للتعليم المزدوج (ثانوية زراعية) بالمنطقة السكنية الرابعة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالسادات، موضحاً أن ذلك يأتى فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال الوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة، ومؤسسة مصر الخير، وأكاديمية البحث العلمي، ومركز تطوير المشروعات وتكنولوجيا الأبحاث العلمية، والذى تم بحضور الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقال “عاشور” في تصريح صحفي: قام جهاز المدينة بالتعاون مع المدرسة بفصل شبكات مياه الصرف الصحي عن شبكات صرف الأحواض (المياه الرمادية)، وإنشاء الخزانات وكافة التوصيلات لمنظومة المعالجة، وقام مركز تطوير المشروعات وتكنولوجيا الأبحاث العلمية بتركيب وحدات المعالجة للمياه الرمادية لتصبح المياه بعد المعالجة صالحة لاستخدام الزراعات المائية .

وتابع، أن هذا المشروع عبارة عن منظومة متكاملة للاستفادة من هذه المياه في الاستزراع السمكي، مع التأكيد على أن المياه المستنفدة سيتم إعادة استخدامها في زراعة النباتات داخل صوبات في نظام مغلق، بدون أى مخلفات نهائياً، ويقوم الباحثون بتدريب طلبة المدرسة لاستمرار المشروع وتكراره بأنفسهم كمشروعات عمل للشباب.

وأضاف: في إطار البروتوكول أيضاً، قام جهاز المدينة بتركيب منظومة إعاده استخدام المياه الرمادية، في مدرسة تعليم أساسى بالمنطقة السكنية الـ23، كأول مشروع يتم تطبيقه في مدارس المدينة، وكذلك فى مسجد الفاروق بالمنطقة السكنية الـ3، بإعادة استخدام مياه الوضوء (الرمادية) بعد المعالجة فى ملء صناديق الطرد لدورات المياه ورى المسطحات الخضراء حول المسجد.