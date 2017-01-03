رصد 4 حالات غش وحالة شغب بامتحانات جامعة دمياط

دمياط ــ معتز الشربينى

قال الدكتور سيد عبد المجيد عميد كلية التربية بجامعة دمياط لـ"اليوم السابع"، إن امتحانات الفصل الدراسى الأول تسير بشكل طبيعى بجميع شعب الكلية منذ الخميس الماضى، وتم رصد 4 حالات غش تمت إحالتها للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية، وحالة شغب واحد لطالب تم توجيه الإنذار له.

وأضاف عبد المجيد، أنه بدأ تصحيح المواد أولا بأول، حيث بدأ تصحيح مادة حقوق الإنسان أولا، لأنها تمثل أكبر عدد أوراق إجابة بواقع 1800 ورقة إجابة، مشيرا إلى أنه عقب انتهاء امتحانات نصف الترم الدراسى يبدأ انطلاق برنامج الأنشطة الطلابية خلال إجازة نصف العام، كما تستقبل الكلية برنامج مسرح المنوعات بالإذاعة المصرية.