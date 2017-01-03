«التربيةوالتعليم»: ارتفاع نسب الإلتحاق بالتعليم الفني إلى 53%

أكد الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن نسب الالتحاق بمدارس التعليم الفني ارتفعت وبنسبة ملحوظة العام الحالي (2017/2016).

وأشار “الجيوشى” إلى أنه بعد أن أخذت نسب الإلتحاق بمدارس التعليم الفني في الإنخفاض تدريجيًا خلال السنوات القليلة الماضية حتى وصلت إلى 50% من الطلاب، عادت نسب الإلتحاق بمدارس التعليم الفني للإرتفاع مجددًا بنسبة ضئيلة.

وذلك في العام الماضي (2016/2015)، بنسبة ملحوظة في العام الحالي (2017/2016)، حيث بلغت 53% للتعليم فني مقابل 47% تعليم عام، وبلغت نسبة الذكور من الطلاب الملتحقين بالتعليم الفني57% مقابل 43% للإناث.

وأضاف، أن الزيادة السنوية في الطلاب نظام التعليم المزدوج “مبارك كول”، بلغت هذا العام 2017/2016 ضعف الزيادة السنوية في الأعوام السابقة، حيث بلغت الزيادة “5 آلاف” طالب جديد هذا العام 2017/2016 في مقابل (2500) طالب في الأعوام السابقة.