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«التربيةوالتعليم»: ارتفاع نسب الإلتحاق بالتعليم الفني إلى 53%

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«التربيةوالتعليم»: ارتفاع نسب الإلتحاق بالتعليم الفني إلى 53% «التربيةوالتعليم»: ارتفاع نسب الإلتحاق بالتعليم الفني إلى 53%

الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني

أكد الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن نسب الالتحاق بمدارس التعليم الفني ارتفعت وبنسبة ملحوظة العام الحالي (2017/2016).

وأشار “الجيوشى” إلى أنه بعد أن أخذت نسب الإلتحاق بمدارس التعليم الفني في الإنخفاض تدريجيًا خلال السنوات القليلة الماضية حتى وصلت إلى 50% من الطلاب، عادت نسب الإلتحاق بمدارس التعليم الفني للإرتفاع مجددًا بنسبة ضئيلة.

وذلك في العام الماضي (2016/2015)، بنسبة ملحوظة في العام الحالي (2017/2016)، حيث بلغت 53% للتعليم فني مقابل 47% تعليم عام، وبلغت نسبة الذكور من الطلاب الملتحقين بالتعليم الفني57% مقابل 43% للإناث.

وأضاف، أن الزيادة السنوية في الطلاب نظام التعليم المزدوج “مبارك كول”، بلغت هذا العام 2017/2016 ضعف الزيادة السنوية في الأعوام السابقة، حيث بلغت الزيادة “5 آلاف” طالب جديد هذا العام 2017/2016 في مقابل (2500) طالب في الأعوام السابقة.

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