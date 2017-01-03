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بالصور.. وزير العدل المصري ونظيره الكويتى يوقعان إتفاقية تعاون قضائى

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بالصور.. وزير العدل المصري ونظيره الكويتى يوقعان إتفاقية تعاون قضائى بالصور.. وزير العدل المصري ونظيره الكويتى يوقعان إتفاقية تعاون قضائى

 

المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل،

وقع المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، ونظيره الكويتى الدكتور فاتح عبد الله العزب، إتفاقية تعاون قانونى وقضائى بين الدولتين، تشمل في بنودها المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، والتي قد وقع مشروعها بالأحرف الأولى في فبراير2016 .

وتتضمن الإتفاقية مواد تنظم التعاون القضائى فى مجالات تبادل المعلومات، وتشجيع الزيارات والندوات، كفالة حق التقاضي، المساعدة القضائية، تبادل صحف الحالة الجنائية ،السلطة المركزية، إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الجنائية، الإنابات القضائية ومجالاتها، حضور الشهود والخبراء في المواد الجزائية (الجنائية) ،الاعتراف بالأحكام القضائية والعقود الرسمية والصلح القضائي وتنفيذها، تصفية التركات ،التعاون القضائي في الدعاوي الجنائية وتسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

وشهد التوقيع مساعدو وزير العدل من الجانبين .

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