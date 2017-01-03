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الكنيست يصادق على مشروع يمحو منشورات «فيسبوك وجوجل» ضد إسرائيل

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الكنيست يصادق على مشروع يمحو منشورات «فيسبوك وجوجل» ضد إسرائيل الكنيست يصادق على مشروع يمحو منشورات «فيسبوك وجوجل» ضد إسرائيل

صادق الكنيست الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على مشروع “قانون الفيسبوك” بالقراءة الأولى، والذى سيسمح بمرور مشروع القانون بالقراءة الثانية والثالثة.

وقالت وكالة ” معا” الفلسطينية أن مشروع القانون المقدم من قبل وزيرة القضاء إيلات شكيد ووزير الأمن الداخلى جلعاد اردان، يخول محكمة الشؤون الإدارية الإسرائيلية إعطاء أوامر لمزودى شبكات التواصل الاجتماعى لمحو منشورات تعتبر “تحريضية” بعد طلب إسرائيل.

وأضافت الوكالة الفلسطينية أن مشروع القانون سيُخول للمحكمة الإسرائيلية بناء على طلب إسرائيل بمحو منشورات عن الفيسبوك أو جوجل، والتى تصنفها إسرائيل بمنشورات “تحريضية” تعرّض حياة الآخرين للخطر أو تعرض أمن الإسرائيليين للخطر أو أمن اسرائيل بشكل عام.

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