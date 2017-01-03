شرطة دبي تطلق خدمة ذكية تحلل الصور للمكفوفين وتشرحها صوتياَ

في إطار دعمها لتوجهات حكومة دبي في أن تكون إمارة دبي صديقة لذوي الإعاقة بحلول 2020، أطلقت الإدارة العامة للخدمات الذكيّة بشرطة دبي خدمة "كاميرا ذوي الإعاقة البصرية الذكية " للمساهمة تسهيل الحياة لهم، حيث تقوم الكاميرا بالتقاط الصور المحيطة بهم فيما يقدم التطبيق الذكي تحليلاً للصورة وشرحها صوتياً لهم.

وأكد العميد خالد ناصر الرزوقى، مدير الإدارة العامة للخدمات الذكيّة أن خدمة "الكاميرا الذكية" لذوي الإعاقة البصرية، تعتمد على تقنية "الكشف البصري" وتطبق لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنها تعكس الجانب الإنساني الذي تسعى شرطة دبي إليه وحرصها على تسهيل حياة هذه الفئة المهمة في المجتمع عبر تقديم خدمات فريدة من نوعها تحقق السعادة لهم.

وتابع العميد الرزوقي حديثه عن طريقة استخدام هذه التقنية موضحا أنها تتم من خلال تفعيل خاصية المساعد الصوتي لذوي الإعاقة في هواتف الآيفون، ومن ثم الدخول على الصفحة الرئيسية لتطبيق شرطة دبي وهز الجهاز فقط، ليقوم بدوره بالدخول إلى الخدمات التي تم توفيرها لهذه الفئة، ومن ثم الضغط على زر الكاميرا الذكية وتصوير ما يدور حولهم، وبعد ذلك يقوم التطبيق بتحليل الصورة وشرحها صوتيا.

وأكد العميد الرزوقي أن هذه المبادرات تأتي بمتابعة مباشرة من القيادة العليا في شرطة دبي، وفي إطار الجهود المتواصلة لفريق الادارة العامة للخدمات الذكيّة بالتعاون مع الإدارات العامّة الرئيسيّة في شرطة دبي بتحويل جميع الخدمات التي تقدمها للجمهور إلى خدمات بنسخة مطوّرة متوفّرة عبر الهواتف الذكية، وذلك في ظل توجّهات حكومة دبي الذكيّة ومبادرات مدينة دبي الأذكى عالمياً.