على عبد العال للحكومة: البرلمان مجلس قرارت.. ولن يكون لتبادل الحديث

كتب ـ هشام عبد الجليل

قال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، إنه حرص على حضور اجتماع الزراعة اليوم الثلاثاء، بعد توجيه دعوة من رئيس اللجنة النائب هشام الشعينى، لكى يعطى رسالة للحكومة بأن قطاع الزراعة مهم، ولا ينحصر فى فئة بعينها ويخص كل المصريين، موضحا أن الغذاء هو وليد الإرادة، مقدما الشكر لكل أعضاء اللجنة على الاهتمام بقضايا الفلاح المصرى.

وطالب عبد العال، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان لمناقشة تقنين أراضى وضع اليد التابعة لهيئة التعمير، الحكومة بأن تستمع جيدا لكل ما يدور داخل اللجنة من مناقشات وليس من أجل الاستماع فقط، ولكن من إيجاد الحلول المناسبة، ولن يكون مجلس النواب لمجرد تبادل الحديث بل سيكون مجلس قرارات، خاصة أن هناك معاناة للكثير من الفلاحين على مستوى الجمهورية ولابد أن تترجم النقاشات إلى قرارات.

الجدير بالذكر أن لجنة الزراعة والرى بالبرلمان تناقش اليوم عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من النائبين هشام الشعينى، ومجدي ملك، بشأن تقنين وضع اليد لحائزي الأراضى التابعة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك فى حضور وزيراء الزراعة والاوقاف والرى وسليمان وهدان، وكيل المجلس، وكان الاجتماع برئاسة هشام الشعينى، رئيس اللجنة.