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"بيطرى" بورسعيد تطلق حملة توعية لبائعى ومشترى الطيور المهاجرة

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"بيطرى" بورسعيد تطلق حملة توعية لبائعى ومشترى الطيور المهاجرة "بيطرى" بورسعيد تطلق حملة توعية لبائعى ومشترى الطيور المهاجرة

>بورسعيد - محمد عزام

 

 

أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة بورسعيد، برئاسة الدكتور عاطف محمد عيسى، اليوم الثلاثاء ، حملة لبائعي ومشتري الطيور البرية والمهاجرة، لتوعيتهم من مرض انفلوانزا الطيور.

 

ومن جانبه أكد  الدكتور عاطف عيسي في تصريحات صحفية، ان إدارة الإرشاد بالمديرية برئاسة الدكتورة ماجدة فتحي هيبة، نظمت حملة استهدفت "سوق السمك، وسوق ستوتة، وشارع الشرقية" أكثر الأماكن شهرة داخل المحافظة لتداول حركة البيع والشراء للطيور البرية والمهاجرة، و التى يتم اصطيادها من قبل بعض المواطنين.

 

وأضاف عيسى، أن تلك الحملات تاتى في إطار تنفيذ برنامج التوعية الطارئة، لاحتواء خطر فيروس "أنفلونزا الطيور" H5N8 في بورسعيد للوقاية من العدوي التي قد تحملها الطيور البرية المهاجرة .

 

وقامت الدكتورة فاطمة عابدين والدكتورة منى إسماعيل، بالتوجه إلى الأماكن المستهدفة لرفع وعي المواطنين، سواء من البائعين أو من الزبائن، وتم توزيع المطبوعات الارشادية عن مرض أنفلونزا الطيور، وعلاقة الطيور البرية به.

 

 

ممثلي الارشاد البيطري في محلات بيع الطيور للتوعية من المرض


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1- ممثلي الارشاد البيطري في محلات بيع الطيور للتوعية من المرض

 

2- جانب من الحملة التوعوية

 

3- اثناء حملة التوعية في محل لبيع الطيور 


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